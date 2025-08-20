miércoles
, 20 de agosto de 2025
Arrestan a dos hombres en Venezuela acusados de hurto en instalaciones eléctricas

agosto 20, 2025
Los detenidos fueron puestos a la orden de la Fiscalía de Carabobo / Foto: Prensa MP

Dos hombres fueron detenidos en Venezuela tras ser acusados de hurtar material perteneciente a la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), informó el fiscal general del país, Tarek William Saab.

Citado en una publicación difundida en la cuenta de Instagram del Ministerio Público (MP, Fiscalía), Saab aseguró que los sujetos detenidos poseían 25 kilogramos de cobre procesado y tres transformadores pertenecientes a Corpoelec.

El mensaje expresó que los sospechosos fueron aprehendidos "para ser imputados" por la Fiscalía en el estado Carabobo (norte).

Daños al Estado

Según la publicación, hurtos de este tipo ocasionan "un grave daño al Estado venezolano".

Desde 2022, el MP asegura que intensificó su lucha contra todas aquellas personas o grupos que pretendan "destruir" instalaciones públicas como las de Corpoelec, la Compañía Anónima Nacional Teléfonos (Cantv), Hidrocapital (hidrológica) y Pdvsa (Petróleos de Venezuela).

En junio pasado, la Policía de Venezuela detuvo a 10 hombres por presunto comercio ilícito de material estratégico, informó entonces el director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), Douglas Rico.

A través de Instagram, el jefe policial indicó entonces que los hombres fueron detenidos en Anaco, estado Anzoátegui (norte), tras encontrarse "comercializando material estratégico", también de la compañía pública de electricidad.

Caracas / EFE

