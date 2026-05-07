Arquidiócesis de Cumaná anunció cronograma del Jubileo Franciscano 2026

La Arquidiócesis de Cumaná presentó el cronograma oficial de actividades del Jubileo Franciscano 2026, en conmemoración de los 800 años de San Francisco de Asís.

El inicio de este año jubilar estará marcado por una eucaristía de apertura que se celebrará el próximo sábado 9 de mayo, en la parroquia San Francisco de Asís, ubicada en Boca de Sabana, a partir de las 5:00 de la tarde.

La misa será presidida por el arzobispo de Cumaná, monseñor Ángel Francisco Caraballo.

Indulgencia plenaria

Durante el anuncio, el presbítero Jesús Senior, vicario de planificación pastoral, explicó que el Papa León XIV otorgó a la Iglesia la posibilidad de conceder indulgencia plenaria durante este año santo.

“Se concederá la remisión total de los pecados a los fieles que peregrinen a iglesias franciscanas, estén debidamente confesados, comulguen y oren por las intenciones del Santo Padre”, expresó.

Los templos designados dentro de la Arquidiócesis de Cumaná para este jubileo serán la Basílica Menor Santa Inés, la parroquia San Francisco de Asís en Boca de Sabana, San Baltazar en Cumanacoa y San Antonio de Padua en San Antonio del Golfo.

Por su parte, el presbítero Carlos Mendoza, párroco de San Francisco de Asís, informó que durante este año también desarrollarán actividades culturales, ecológicas y sociales vinculadas al legado franciscano.

Asimismo, destacó que realizarán seminarios formativos dirigidos a laicos, sacerdotes y seminaristas, con el objetivo de fortalecer el conocimiento sobre la historia y obra de San Francisco de Asís.

Cumaná / Lino Castañeda