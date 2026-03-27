Árbol envuelve cableado de alta tensión en sector El Luchador de El Tigre

Transeúntes y comerciantes que hacen vida en el sector El Luchador de la avenida España de El Tigre, estado Anzoátegui, reportaron una situación de peligro por un árbol que envuelve el cableado de alta tensión en la zona.

En el lugar, conocido por ser de alta concurrencia, las ramas de la gran y frondosa especie de mango estremecen las guayas con cada brisa y provocan cortocircuitos.

"Es tremendo peligro, ya la mata prácticamente se tragó las guayas y eso es chispazo tras chispazo", resaltó Orlando Torres, quien caminaba por el sitio.

Marilín Manzano, comerciante en la zona, consideró urgente la intervención de los organismos encargados para detener el problema. "A la Alcaldía del municipio Simón Rodríguez, a Corpoelec, que vengan y corten esa mata, no esperemos que pase una desgracia", expresó.

Este no es el único caso de guayas que hacen contacto con vegetación en la ciudad, pues existen diferentes puntos, donde familias y comunidades también viven bajo el riesgo de corriente e incendios por la desatención en el tema ambiental.

A oscuras

Manzano igualmente alertó que las instalaciones de lo que sería la Parada Inteligente, ubicada en la misma área de El Luchador, se encuentra a oscuras por falta de alumbrado público. Los más vulnerables en estas condiciones son los trabajadores que al final de la jornada esperan en el sitio para tomar el transporte hacia sus hogares.

El Tigre / Damary Díaz