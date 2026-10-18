Anzoátegui venció al Zamora pero no le bastó para evitar el descenso

El Anzoátegui FC venció este sábado al Zamora FC con marcador de 1-2, por la jornada 13 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Futve. Sin embargo, el resultado no evitó que se confirmara su descenso a la Segunda División del balompié nacional.

Los orientales dependían de lo que hiciera Trujillanos FC en su duelo contra Deportivo La Guaira en Caracas para conocer su destino. Y con un par de goles en los últimos 10 minutos, los “Guerreros de la Montaña” superaron a los litoralenses para asegurar su cupo en la máxima categoría, condenando a los anzoatiguenses a la Liga Futve 2.

Anzoátegui cerró la temporada 2026 con 17 puntos. En total solo pudieron sumar cuatro lauros (todos en condición de visitante), cinco empates y 17 caídas, con 23 goles a favor y 47 en contra.

Triunfo sin sabor

Con Marcelo Zuleta en la dirección técnica el Anzoátegui sumó siete derrotas en fila por la liga. La única victoria en el certamen fue la de este sábado contra Zamora, pero fue una conquista sin sabor.

Dos goles de Edanyilber Navas (uno de penal) los anzoatiguenses se ilusionaron con la permanencia, pues Trujillanos estaba cayendo ante Deportivo La Guaira.

Una vez finalizado el duelo en el estadio Agustín Tovar de La Carolina, estado Barinas, los orientales quedaron atentos al choque en el estadio Olímpico de la UCV, donde un tanto de Christian Santos sentenció todo.

Tras dos años en Primera División, luego de fusionarse con el Angostura FC, el Anzoátegui vuelve a la Liga Futve 2 de cara a la temporada 2027.

Barcelona / Javier A. Guaipo