Rodríguez anunció la creación de proyecto de ley de economía local

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció la elaboración de un proyecto de ley de economía local.

La iniciativa legislativa busca articular los diversos modelos productivos comunitarios con miras a cumplir los objetivos de seguridad alimentaria suscritos en el marco del foro de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), a través del programa oficial "Venezuela Alimenta".

Durante una actividad realizada en la comuna Villa Zoila, ubicada en la parroquia Santa Rosalía de Caracas, la mandataria explicó que el nuevo instrumento jurídico integrará la existente Ley de Economía Comunal junto a las iniciativas de producción territorializadas.

Objetivo

De acuerdo con las declaraciones del Ejecutivo, el objetivo principal del marco legal es erradicar el hambre en el país antes del año 2030, en alineación con las metas globales de desarrollo sostenible.

El anuncio coincide con la convocatoria formulada por el Ejecutivo nacional para la celebración de la segunda jornada de la Consulta Popular del año 2026, pautada para llevarse a cabo en los diversos circuitos comunales del territorio nacional.

En esta votación de base se someterán a elección popular más de 37.000 proyectos sociales y de infraestructura.

Datos suministrados

Según los datos suministrados por las autoridades, el 14% de las propuestas postuladas por las comunidades están orientadas a la resolución de problemáticas en la distribución e infraestructura de agua potable, seguidas por iniciativas destinadas a la mejora de otros servicios públicos esenciales.

Rodríguez instó a los ciudadanos a acudir a los centros de votación organizados en las bases territoriales, destacando que el mecanismo busca descentralizar la gestión de recursos públicos y fortalecer la participación directa en la selección de las obras comunitarias.

Caracas / Redacción Web