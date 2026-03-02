Anzoátegui rescató un empate en su visita a Trujillanos

Anzoátegui FC rescató un empate 1-1 en su visita a Trujillanos FC. El duelo, válido por la quinta jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga Futve, se disputó el domingo 1ero de marzo en el estadio José Alberto Pérez de Valera.

Un gol del capitán Guillermo "Memo" Marín al minuto 14 del partido inclinó la balanza a favor del cuadro oriental, pero el conjunto aurimarrón consiguió la igualdad al 24' gracias a un bonito tanto de Enderson Abreu.

Anzoátegui ahora tiene marca de una victoria, un empate y tres derrotas, lo que le permite sumar cuatro puntos para ubicarse en la casilla número 12 de la tabla. Trujillanos tiene la misma cantidad de unidades, pero se encuentra en la posición 11 por diferencia de goles.

Punto valioso

Históricamente el José Alberto Pérez de Valera ha sido una plaza difícil en el fútbol venezolano y en esta oportunidad no fue la excepción. Los "Guerreros de la Montaña" tuvieron mayor dominio, aunque eso no se pudo traducir en goles que le dieran la victoria.

Para Anzoátegui el punto es valioso para mantenerse cerca en la pelea por uno de los ocho cupos a la Fase Final del Apertura. Los dirigidos por Adrián Sánchez han tenido un arranque complicado, en el que han quedado a deber tanto en ataque como en defensa, lo que los tiene en la parte baja de la clasificación.

Siguiente reto

El próximo desafio de los orientales será ante Academia Puerto Cabello en el estadio José Antonio Anzoátegui del Complejo Polideportivo Simón Bolívar de Barcelona, donde la obligación es ganar.

Tras dos careos en casa, los anzoatiguenses suman dos caídas y seis dianas en contra, por lo que necesitan hacer respetar su casa si quieren meterse de lleno en la pelea por un boleto a la siguiente fase.

Vale recordar que los cuatro puntos que ha conseguido la tropa de Sánchez han sido en condición de visitante, pues, además del pacto con Trujillanos, golearon 0-3 a Portuguesa a domicilio.

Barcelona/ Javier A. Guaipo