Anzoátegui FC toma aire tras vencer al Caracas FC de visitante

El Anzoátegui FC tomó una bocanada de aire tras vencer 1-3 al Caracas FC, en condición de visitante, en duelo correspondiente a la fecha 11 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Futve.

Goles del capitán Guillermo "memo" Marín, Pablo Rojas y Deivid Tegues le dieron al equipo la contundente victoria en el estadio Olímpico de la UCV en la capital del país. Este triunfo es apenas el segundo del semestre y primero desde que Giancarlo Maldonado asumió como director técnico hace poco más de un mes.

Pese a no tener posibilidades de avanzar a los cuadrangulares finales del Apertura con dos jornadas por disputar, para el equipo anzoatiguense es valioso sumar la mayor cantidad de puntos posibles para alejarse del sótano y por ende del descenso. Además, si los resultados positivos llegan con un buen funcionamiento, como el mostrado el domingo ante los "Rojos del Ávila", el panorama puede ser esperanzador de cara al Torneo Clausura.

Ataque incesante

Sobre todo en el primer tiempo Anzoátegui hizo gala de un ataque incesante, que tuvo como villano al guardameta capitalino Frankarlos Benítez. El joven portero tuvo varias intervenciones claves y la más clara fue el penalti que le tapó a "memo" Marín apenas al minuto 4 del partido.

Pese a desperdiciar la oportunidad de irse arriba temprano, los orientales no bajaron los brazos y llegaron constantemente al arco rival. Fue con un tiro libre ejecutado a la perfección por Pablo Rojas que la visita tomó la ventaja al 18'.

Luego en los pasajes finales de la primera mitad el capitán Marín puso el 0-2 tras definir un pase de Juan Silgado, lo que también le permitió tomar venganza de la pena máxima desaprovechada al inicio.

En el segundo tiempo Caracas comenzó a tener mayor presencia en ataque, aunque sin llegadas lo suficientemente claras. El lateral izquierdo Silgado volvió a ser protagonista en las postrimerías del encuentro, esta vez con un centro a ras de piso que remató Deivid Tegues para el 0-3 al 87'.

Adrián Fernández descontó por los locales en el tiempo agregado, tras una salida irregular del portero de Anzoátegui Wuilbert Hernández, para decorar el electrónico.

Larga espera

La tropa anzoatiguense no ganaba un partido desde el 14 de febrero, en la tercera jornada, cuando goleó 0-3 al Portuguesa FC en condición de visitante.

Desde aquella fecha hasta la reciente los ahora dirigidos por Giancarlo Maldonado sumaron dos empates y cinco tropiezos.

Con ocho puntos y en la posición 13, a los orientales les resta un desafío contra Carabobo FC en el estadio Misael Delgado de Valencia y otro ante Zamora FC en el estadio José Antonio Anzoátegui.

Independientemente de los resultados, no pueden avanzar a los cuadrangulares finales del Apertura ya que el octavo y último lugar con acceso a esa instancia está en poder del Zamora, que suma 15 contables.

Puerto La Cruz / Javier A. Guaipo