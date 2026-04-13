Vente Venezuela realiza pleno en la zona norte de Anzoátegui y llama a la unidad opositora

El partido Vente Venezuela (VV) realizó un pleno político, el sábado 11 de abril, en Barcelona, zona norte del estado Anzoátegui.

En la actividad estuvieron presentes los representantes de las 21 delegaciones de la tolda azul en la entidad oriental, además de varios de sus líderes nacionales, entre esos, José Gregorio Contreras, Álvaro Vallés, José Urbina y Reina Gedeón.

También participaron dirigentes de las organizaciones políticas Acción Democrática(AD) Voluntad Popular (VP), Primero Justicia(PJ), Alianza al Bravo Pueblo (ABP), Renacer Republicano, Copei ODCA y La Causa R; así como algunos movimientos sociales.

Todo esto con el fin de llamar a la unidad opositora, indicó el responsable político de Vente-Anzoátegui, Pedro Galvis, durante su discurso ante los asistentes.

Unidad

"Esto es un gesto unitario, no podemos desestimar esta nueva oportunidad. Debemos superar las fracturas internas en la oposición y articular esfuerzos con todos los que aspiramos a una transición democrática para Venezuela, siguiendo la ruta definida por María Corina Machado", enfatizó.

En su intervención, Galvis también resaltó la resiliencia que, a su juicio, ha mostrado el partido ante la ola de persecución que han sufrido en los últimos años.

"Anzoátegui no se rindió durante los años de persecución que nos obligaron a trabajar desde la clandestinidad. Hoy estamos mucho mejor organizados y fortalecidos. Exigimos elecciones libres y transparentes ya, la restitución de las instituciones republicanas y el desmontaje de las leyes de odio y persecución”, añadió el dirigente.

Liberación

En medio del acto político, Galvis aprovechó para informar que el coordinador de Vente Venezuela en el municipio Independencia, José Barrientos, fue liberado recientemente tras más de 100 días de espera.

No obstante, insistió en que seguirán "exigiendo la libertad de los más de 499 presos políticos que el régimen mantiene secuestrados”.

Barcelona / Jesús Bermúdez