Chevron y Venezuela firman convenio en presencia de alto funcionario de EE.UU

La Embajada de Estados Unidos en Caracas informó este lunes sobre la visita a la capital venezolana de un alto funcionario del Departamento de Energía estadounidense.

De acuerdo con un mensaje firmado por la encargada de negocios de EE.UU. en Venezuela, Laura Dogu, el secretario adjunto del Departamento de Energía, Hausvleit, sostuvo reuniones con la presidenta interina Delcy Rodríguez.

Asimismo, el funcionario participó en la ceremonia de firma de acuerdos entre Venezuela y la empresa Chevron, uno de los actores clave en la reactivación de la industria petrolera venezolana tras años de restricciones y sanciones internacionales.

“La visita forma parte de los avances en el plan de tres fases impulsado por el presidente de Estados Unidos”, indicó Dogu en la publicación.

Caracas / Redacción web