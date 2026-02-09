Anzoátegui FC registra un mal arranque de la Liga Futve 2026

El Anzoátegui FC registra un mal arranque del Torneo Apertura 2026 de la Liga Futve. La tropa dirigida por Adrián Sánchez acumula par de derrotas en la misma cantidad de presentaciones y junto al Monagas SC son los únicos dos equipos que no tienen puntos hasta el momento.

Tras caer 3-1 en la primera jornada ante Deportivo Táchira en San Cristóbal, se esperaba que el conjunto anzoatiguense consiguiera un resultado positivo en su enfrentamiento ante Rayo Zuliano, que iba a ser en el estadio José Antonio Anzoátegui del Complejo Polideportivo Simón Bolívar de Barcelona.

Sin embargo, en ese desafío, que se jugó la noche del viernes 6 de febrero, fueron los occidentales quienes impusieron sus condiciones. El cuadro zuliano ganó 3-1 y desnudó las deficiencias defensivas del Anzoátegui, a la vez que le cerró los espacios al ataque, que dependió principalmente de lo que hiciera el delantero colombiano Anthony Velasco.

Contragolpes letales

Desde el arranque del compromiso el Rayo Zuliano apostó a jugar al contragolpe y la estrategia les salió a la perfección. En los primeros minutos generaron un par de llegadas claras, pero fue a la tercera que Cristian Romero, en una jugada individual en la que burló a los defensores oponentes, movió las redes para inaugurar el marcador apenas al 5'.

Anzoátegui intentó una y otra vez producir peligro por la banda derecha, pero sin efectividad. Antes de la diana visitante lograron una ocasión clara en un centro de Velasco que fue cabeceado por Aldy Contreras, pero el guardameta José Camacaro ahogó el grito del gol.

El mismo Camacaro fue determinante en el tanto del empate de los anfitriones, pues salió al área grande a despejar un centro y el balón le quedó servido a Velasco, quien remató de primera aprovechando el arco vacío y convirtió la diana del 1-1 al 41'.

Para el segundo tiempo los occidentales mantuvieron el orden defensivo y luego de la entrada de Lewuis Peña desde el banco de suplentes lograron inclinar la balanza a su favor. Eso sí, antes tuvieron dos oportunidades en las que el balón pegó en el travesaño de la portería custodiada por Josué Agüero.

Al 68' Peña puso el 1-2 tras definir con potencia y desde la frontal del área un balón servido por Jhan Velez. Luego Joiser Arias habilitó a Peña desde la mitad del cancha y el delantero recorrió varios metros para quedar mano a mano con Agüero, a quien venció por segunda vez al 71'.

Carencias

En conferencia de prensa luego del partido el director técnico de Anzoátegui, Adrián Sánchez, reconoció que el equipo no está en las condiciones físicas ideales, aspecto que se evidenció en cada uno de los goles zulianos.

Sin embargo, enfatizó que sus dirigidos trabajan y se exigen en los entrenamientos justamente buscando ponerse a tono para competir, pues considera que tiene un grupo bueno como para meterse entre los ocho clubes que avancen a la Fase Final del Apertura.

Tabla

Anzoátegui ocupa la posición 13 en la tabla, solo por encima del Monagas SC (por diferencia de goles) y ambos no tienen puntos. Con dos fechas cumplidas, al equipo que hace vida en el Complejo Polideportivo Simón Bolívar de Barcelona le restan 11 jornadas, pero deben enderezar el rumbo con urgencia para no quedarse fuera de la pelea tan rápido en el semestre.

Puerto La Cruz / Javier A. Guaipo