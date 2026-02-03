Anzoátegui FC jugará el viernes en casa frente a Rayo Zuliano

El Torneo Apertura 2026 de la Liga Futve ya está en marcha. El pasado fin de semana se disputó la primera jornada del campeonato y en el caso del Anzoátegui FC, cayó 3-1 en su visita al Deportivo Táchira en el Polideportivo de Pueblo Nuevo, San Cristóbal.

Sin embargo, la tropa ahora dirigida técnicamente por Adrián Sánchez tendrá la oportunidad de pasar página rápido y buscará conseguir sus primeros tres puntos el próximo viernes 6 de febrero, cuando se mida al Rayo Zuliano.

El encuentro ante la oncena occidental está pautado para las 7:30 pm y será el primero para los anzoatiguenses este año en su casa, el estadio Monumental José Antonio Anzoátegui ubicado en el Polideportivo Simón Bolívar del eje Barcelona-Puerto La Cruz.

Repiten

Tal como en el Torneo Apertura 2025, Anzoátegui y Rayo Zuliano medirán fuerzas en tierras orientales en la segunda fecha. En aquella oportunidad el duelo quedó 3-1 a favor de la tropa local, con par de tantos del delantero colombiano Anthony "Pipa" Velasco y uno más de Luis Arenas.

Para este semestre "Pipa" Velasco se mantiene como una de las cartas de ataque del cuadro anzoatiguense y de hecho convirtió el gol en la caída en San Cristóbal el jueves 29 de enero.

También continúan jugadores como José Lovera, Emerson Ruiz y el capitán Guillermo "Memo" Marín, en un plantel que tuvo una amplia renovación.

Otro de los elementos claves que tiene a disposición Adrián Sánchez es el guardameta Josué Agüero, que tuvo una gran actuación ante Táchira, donde tapó dos penales y registró hasta siete atajadas.

Puerto La Cruz/ Javier A. Guaipo