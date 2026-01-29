Anzoátegui FC inicia su temporada 2026 en San Cristóbal frente a Deportivo Táchira (+Fotos)

Anzoátegui Fútbol Club (FC) emprende una nueva temporada y buscará iniciar con buen pie en una prueba exigente; visitar este jueves a Deportivo Táchira por la Jornada 1 del Torneo Apertura de la Liga FUTVE 2026 en el Estadio Polideportivo de Pueblo Nuevo de San Cristóbal.

Los dirigidos por Adrián Sánchez, tras unas semanas de mucho trabajo en Puerto La Cruz en fase de pretemporada, se prepararon de la mejor forma en el oriente del país para afrontar el primer duelo oficial en la agenda y preparar de la mejor forma el partido ante el equipo aurinegro, informó Luis Rodríguez, integrante del departamento de prensa del conjunto oriental.

En duelos directos con el cuadro aurinegro, registra un empate y un revés, ambos partidos en la pasada temporada, en el debut del cuadro oriental en la máxima categoría.

Pitazo inicial

El pitazo inicial sería en la tarde en el Estadio Polideportivo de Pueblo Nuevo de la ciudad cordial.

El cuadro anzoatiguense iniciará la temporada 2026 con el ímpetu de conseguir unidades ante un complicado rival, reafirmando su consolidación en su segunda temporada en la Primera División.

Movimientos de Anzoátegui FC - Temporada 2026

Altas (9): Deivid Tegues (Caracas FC), Wilbert Hernández (Aragua FC), Abraham Moreno (Atlético Vinotinto, ECU), Junior Moreno (Zamora FC), José Luis Granados (Mineros de Guayana), Edanyilver Navas (Monagas SC), Pedro Álvarez (Zamora FC), Henry Plazas (Cúcuta Deportivo, COL).

Bajas (12): Jesús Vargas, Anthony Graterol, Franklin González, Moisés Gallo, César Urpín, Christian Santos, Yeison Bossa, Alejo Antilef, Ezequiel Gnemmi, Rafael Sangiovanni, Tomás Blanco, Gonzalo Villarreal.

Puerto La Cruz / Redacción Web