Anzoátegui | En Aragua reportan riesgos por presencia de animales en la zona urbana

La presencia de animales en el área urbana de Aragua de Barcelona ya es habitual y los vecinos de esta población, ubicada en la zona centro del estado Anzoátegui, se mantienen preocupados ante el riesgo de que se registren accidentes que involucren a conductores y peatones.

Según reportaron los residentes, es común ver vacas y carneros recorriendo áreas del Casco Central, los alrededores de la iglesia San Juan Bautista, las instalaciones del hospital Rafael Rangel y diversos sectores como Barrio Sucre, entre otros.

También señalaron la presencia de un caballo que deambula por la avenida José Antonio Anzoátegui y llega a la sede del hospital, representando un peligro para los conductores de vehículos, los motorizados y los peatones que circulan por esa zona.

Exhortación

La comunidad insta a las autoridades del municipio Aragua a tomar acciones para evitar hechos lamentables, pues aunque la dirección de Seguridad Ciudadana emitió un comunicado en el que exige y exhorta a los propietarios de vacunos y demás semovientes a revisar sus perímetros, cercas o residencias para el resguardo de estos animales, a fin de evitar hechos que puedan desencadenar graves situaciones a la población, el problema persiste.

Aragua de Barcelona / Danela Luces