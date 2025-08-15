Anuncian la intervención de 13 calles del Centro Histórico de Barcelona

La alcaldesa del municipio Simón Bolívar, Sugey Herrera, anunció este viernes la intervención de 13 calles del Centro Histórico de Barcelona, en el marco de los primeros 100 días de gestión de su segundo periodo.

Durante un encuentro que tuvo con los medios de comunicación en la plaza Rolando, la mandataria manifestó que a partir de este lunes 18 de agosto comenzarán con cuatro calles de manera simultánea: Zamora, Freites, Bolívar y Maturín. Progresivamente, avanzarán en la San Carlos, Ricaurte, Ayacucho, La Marina, San Félix, Juncal, Anzoátegui, Carabobo y Eulalia Buroz.

Según Herrera, este trabajo, que lleva el concepto de "Barcelona, mi ciudad" y está enmarcado en la segunda de las 7 transformaciones (7T) que impulsa el presidente Nicolás Maduro, relacionado a ciudades más humanas, se desarrollará de manera integral, atendiendo servicios públicos e infraestructura.

Detalló que en estos espacios realizarán, entre otras cosas, el levantamiento de botes de aguas blancas, la reparación de colectores caídos, recuperación del alumbrado público, asfaltado, reparación de fachadas de las viviendas, colocación de mobiliario urbano, pintura de murales, ampliación de algunas aceras, señalización, señalética e incorporación de elementos de accesibilidad para los discapacitados como rampas de acceso para las sillas de rueda y relieve para el tránsito de las personas con discapacidad visual.

Herrera señaló que la guía visual tienen previsto llevarla también para el bulevar 5 de Julio y la plaza Libertadores.

"Destacar que el Centro Histórico forma parte de la ruta turística y lo que queremos es generar confort, condiciones para propios y visitantes. Nuestra intención es también promover actividades nocturnas, vamos a tener una programación posterior a la recuperación de estos espacios".

De igual manera, indicó que otros de los puntos innovadores que tendrán en estas áreas, están relacionados con la señalización y la señalética propia del Centro Histórico.

Economía

De acuerdo a Herrera, con la ejecución de estos trabajos buscan promover la posterior inversión privada, para que en los espacios disponibles se puedan observar emprendedores.

"Para ello hemos diseñado y lo expongo, nuevamente, el plan de incentivos fiscales para todos aquellos que quieran invertir en el Centro Histórico en donde estamos haciendo, de acuerdo a lo que establece la Ley de Armonización Tributaria hasta el 30% de excepciones de los tributos, que permita que esa actividad económica que se está incorporando en el Centro Histórico pueda ser exitosa".

Decreto

Para darle cumplimiento a todos estos trabajos planteados, la mandataria municipal firmó el decreto de la Creación de la Autoridad Única del Centro Histórico de Barcelona.

Indicó que este reglamento tiene como finalidad el poder integrar en una instancia, todas las acciones que se hacen en los distintos entes locales, regionales y nacionales en materia de seguridad, permisología, registros urbanos, actividades económicas, fachadas, servicios públicos, entre otras cosas.

"La creación para que todo lo que he estado anunciando el día de hoy no solo se materialice, sino que nos permita a nosotros en la segunda y en la tercera fase de este plan, consolidar a nuestro Centro Histórico", enfatizó Herrera.

Barcelona / Elisa Gómez