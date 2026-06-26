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, 26 de junio de 2026
El Tiempo Informando al Pueblo Oriental

Anuncian bono especial para los afectados por los terremotos

junio 26, 2026
No se ha detallado si la bonificación lo recibirá toda la población, o si llegará a algunas personas / Foto: Europa Press

Los ciudadanos afectados por los dos terremotos que sacudieron al país recibirán un bono económico a través del Sistema Patria y acceso a créditos preferenciales. El anuncio de asistencia financiera fue realizado este viernes 26 de junio por Delcy Rodríguez, a dos días del desastre natural que ya se ha cobrado más de 500 vidas en el territorio nacional.

"A través del Sistema Patria están llegando asignaciones especiales a las familias para que puedan atender esta coyuntura, de alimentación, de traslado, de lo que se necesite, para atender esta situación", explicó durante una alocución transmitida por VTV.

De acuerdo con la información difundida por el Canal de la Patria en Telegram, los montos varían (Bs 93.000, Bs 186.000 y Bs 465.000); sin embargo, no se ha detallado si lo recibirá toda la población, o si llegará a algunos beneficiados.

Rodríguez detalló que, con esta asignación económica especial también se pretende "proteger el ingreso de los trabajadores que hayan quedado desempleados temporal o definitivamente a causa de los daños estructurales provocados por el potente sismo".

Créditos

Rodríguez también ordenó la activación inmediata de líneas de créditos especiales en coordinación con la banca pública y privada: "Este financiamiento estará dirigido de manera prioritaria a aquellos comerciantes, empresarios y dueños de fábricas que hayan sufrido pérdidas parciales o totales en su actividad económica principal", aseveró la mandataria encargada.

Caracas / El Pitazo

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