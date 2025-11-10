Antonio Ledezma: "Confiamos en los organismos policiales españoles"

El exacalde metropolitano de Caracas Antonio Ledezma dijo que los opositores venezolanos exiliados en España, como él, confían en las fuerzas policiales de este país europeo, después de conocerse la detención de trece sospechosos de pertenecer a una célula embrionaria de la banda delictiva Tren de Aragua.

"Tenemos confianza en las instituciones de España, sobre todo en los organismos policiales", precisó en declaraciones a EFE al recordar la denuncia presentada recientemente en Madrid por Ledezma y el abogado Tomás Arias contra el ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, por supuestas "amenazas" a los opositores que residen en el extranjero.

"No estábamos tan fuera de lugar cuando hicimos la denuncia porque era más pertinente que nunca -argumentó Ledezma-. No hemos nunca pretendido hacer denuncias amarillistas, simplemente es la obligación de advertir la necesidad de proteger a los venezolanos porque nadie escapa a las amenazas".

En un documento registrado hace una semana en el Ministerio español del Interior, Ledezma y Arias citaban una serie de "antecedentes" en varios países, como actividades del Tren de Aragua y anunciaron que pedirían protección al Gobierno español.

Acusaciones

Según Ledezma, esas bandas, de una u otra manera, "obedecen alineamientos vinculados con altos funcionarios venezolanos, que es el que ha dicho y ha reiterado cada vez que puede que somos unos 'objetivos de la revolución' por el hecho de ser disidentes".

"El hecho que se sepa que están actuando los organismos policiales (españoles) es una manera de saber que no están desatendiendo nuestra advertencia -comentó hoy Ledezma-, pero aspiramos a que se pueda concretar la reunión" con responsables ministeriales españoles para dar "mayores detalles" de la situación de los venezolanos en España y toda Europa.

La Policía española ha detenido a trece personas sospechosas de integrar la primera célula asentada en España del Tren de Aragua, una estructura criminal originaria de Venezuela considerada la más importante de ese país y que se ha expandido a otros.

Arrestados

Los arrestados -doce hombres y una mujer- son mayoritariamente de nacionalidad venezolana, pero hay también españoles y colombianos.

Cuatro de ellos, considerados los jefes y nacidos en Venezuela, cumplen ya prisión provisional por orden judicial, según informaron este viernes las fuerzas de seguridad.

Un responsable policial aseguró a la prensa que el grupo estaba en fase "embrionaria" de asentamiento y penetración en España, con sospechas de una futura expansión en otros países de Europa.

Madrid / Caracas / EFE