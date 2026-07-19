Antonelli vuelve a la senda ganadora en Spa y se adjudica su sexta victoria en 2026

El joven piloto italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) volvió este domingo a la senda ganadora en el Gran Premio de Bélgica, el décimo del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito de Spa-Francorchamps, el más largo del Mundial con 7.004 metros, donde se adjudicó su sexta victoria de la temporada.

El actual líder del campeonato, con 204 puntos y tras el abandono de George Russell (Mercedes) aventaja ahora en 45 al británico Lewis Hamilton (Ferrari), que avanza a la segunda posición de la clasificación del Mundial tras finalizar cuarto, sumando 159 puntos por los 157 de Russell.

El podio lo completaron el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), ganador en la última carrera disputada en Silverstone, y el tetracampeón neerlandés Max Verstappen (Red Bull).

Por su parte, los pilotos españoles Carlos Sainz (Williams) y Fernando Alonso (Aston Martin), que partieron desde las posiciones 22 y 19, respectivamente, tras recibir sanciones en parrilla por el cambio de componentes en sus coches, finalizaron en 19 y 16 posición, fuera de los puntos.

El argentino Franco Colapinto (Alpine) acabó la carrera en décima posición y el mexicano Checo Pérez (Cadillac) tuvo que abandonar.

Bélgica / EFE