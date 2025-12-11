Andrea Tachinamo deleitará a Lechería con una “Tarde de Romance”

La cantante anzoatiguense Andrea Tachinamo ofrecerá este sábado 13 de diciembre un show gratuito titulado “Tarde de Romance”, que se llevará a cabo en el bulevar de Playa Mansa de Lechería a las 5:00 p. m.

El espectáculo llega por primera vez a la ciudad morreña, luego de dos exitosas presentaciones en la zona norte del estado: una en la plaza Libertadores de Barcelona y otra en el Paseo de la Cruz y el Mar, en Puerto La Cruz.

En un show completamente en vivo y acompañada de su banda, Andrea promete recorrer un amplio repertorio de canciones románticas y algunos temas de su autoría.

Además de cautivar a los asistentes con su voz, la intérprete de "Otro planeta", "Ahora que te tengo" y "Ansiedad" —una versión propia que grabó junto al maestro Chelique Sarabia—, tiene preparada una sorpresa relacionada con el lanzamiento de su próximo sencillo, que lleva por nombre “Estar Contigo”.

Tachinamo se ha consolidado como una de las artistas locales más reconocidas, destacándose por ofrecer conciertos de alto nivel, cargados de energía, sentimiento y conexión con el público.

“Tarde de Romance” será posible gracias al trabajo del equipo de producción y logística, así como al apoyo de los aliados comerciales de Andrea, quienes se sumaron voluntariamente a este proyecto para el disfrute de todas las familias.

Lechería / Redacción web