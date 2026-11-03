Conversatorio con estudiantes de Carúpano abordó el tema de la prevención del suicidio

Temas como la salud mental y la prevención del suicidio, fueron abordados en un conversatorio con estudiantes de primer año de bachillerato, del Complejo Educativo Pedro José Salazar, en el municipio Bermúdez del estado Sucre.

Rosángel González, ponente de la actividad y vocera de la Misión Venezuela Joven, encargada de la organización de la actividad, dijo que se han desplegado en instituciones locales, con el objetivo de difundir mensajes sobre el cuidado de la salud mental y la prevención del suicidio entre la juventud. Las actividades y conversatorios se desarrollan a través del programa “Siempre Juntos”.

Destacó que la intención es que los jóvenes aprendan a escuchar y solidarizarse con las personas que tienen al lado y que se entienda que la depresión puede manifestarse a través de una sonrisa, por lo que es necesario ser perceptivos ante las acciones de los demás.

“La escucha activa realizada a tiempo tiene el potencial de salvar vidas”, dijo.

Campaña

González señaló que se han realizado visitas a instituciones educativas como los complejos educativos Jorge Ordosgoitti, Simón Rodríguez y Juan Bautista Arismendi.

Explicó que en los centros educativos se aplicó la dinámica del "semáforo de nuestras emociones" para que los jóvenes identificaran su estado emocional diario.

También realizaron dinámicas de concienciación en espacios públicos, como el semáforo del hospital Santos Dominicci y la plaza Bermúdez.

En estos puntos se entregaron folletos y tarjetas con mensajes motivacionales orientados a brindar un impulso positivo a las personas que atraviesan situaciones difíciles.

Sucre / Yumelys Díaz