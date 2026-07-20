Amplían servicios en la Oficina Integral de Atención al Contribuyente del Sabat en Barcelona

A partir de este lunes 20 de julio, la alcaldía del municipio Simón Bolívar, estado Anzoátegui, amplía los servicios en la Oficina Integral de Atención al Contribuyente del Servicio Autónomo Bolivariano de Administración Tributaria (Sabat), ubicado en el sector Colinas del Neverí de Barcelona.

Como parte del plan de reingeniería institucional que llevan a cabo en el territorio, tras la reciente firma de un decreto para agilizar trámites municipales, las gestiones catastrales y urbanísticas se podrán realizar en esta taquilla única.

Cuenta

Según la cuenta oficial de la alcaldía en la red social Instagram, aquí se recibirán y darán respuestas a las solicitudes realizadas de manera presencial.

Dentro de los servicios que se podrán gestionar se encuentran cédulas catastrales, certificados de empadronamiento, permisos de zona y uso, permisos de obra mayor y menor, anteproyectos, informes catastrales y todo lo relacionado con el área catastral y urbanística.

Impulso

Se conoció que la alcaldesa Sugey Herrera impulsa esta medida, como parte de la adaptación a la nueva Ley Orgánica para la Celeridad y Optimización de Trámites Administrativos.

El servicio se suma a la atención que vienen ofreciendo a través del portal web simonbolivar.sigat.net, que permite a los usuarios hacer sus trámites de manera online.

Barcelona / Elisa Gómez