American Airlines reactiva vuelos directos entre Miami y Caracas tras siete años de suspensión

La aerolínea estadounidense American Airlines anunció el domingo la reactivación de sus operaciones comerciales entre Miami y Caracas a partir del próximo 30 de abril de 2026.

Esta acción marca el regreso de la principal transportista aérea de Estados Unidos (EE. UU.) al mercado venezolano después de una interrupción de siete años iniciada en 2019.

Según reportes agencias internacionales de noticias como EFE y AP, la aerolínea ya ha habilitado la cotización y venta de boletos en sus sistemas.

Operador de ruta

La ruta será operada por Envoy Air, utilizando aeronaves Embraer 175 con capacidad para dos clases (Premium y Turista), equipadas con Wi-Fi y conectividad para los pasajeros.

De acuerdo con la información suministrada por fuentes del sector aeronáutico y confirmada por portales informativos:

Frecuencia: Se ha establecido una frecuencia de un vuelo diario sin escalas.

Se ha establecido una frecuencia de un vuelo diario sin escalas. Tarifas: Los costos promedio de los boletos ida y vuelta se sitúan inicialmente alrededor de los $1.000.

Los costos promedio de los boletos ida y vuelta se sitúan inicialmente alrededor de los $1.000. Infraestructura: La reactivación ocurre tras inspecciones técnicas de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) de Estados Unidos y ajustes bajo estándares de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) en los aeropuertos venezolanos.

El vicepresidente ejecutivo de American Eagle, Nate Gatten, destacó que este reinicio es fruto de una "sólida colaboración" entre las autoridades de ambos países.

Citado por EFE, Gatten agradeció las gestiones de los departamentos de Transporte y de Estado de EE. UU. para reconectar a ambas naciones.

Momento

Este movimiento se produce en un marco de distensión política y tras la revocación del veto a vuelos comerciales y de carga impuesto por Washington en 2019. Aunque la ruta principal se centra en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía (Caracas), las autorizaciones gubernamentales contemplan también la posibilidad de futuros servicios hacia la ciudad de Maracaibo.

Vicky Herrera de Díaz, presidenta de la Asociación Venezolana de Agencias de Viajes y Turismo (Avavit), señaló a medios venezolanos que la entrada de American Airlines "amplía la oferta y podría presionar una baja en los costos de los pasajes", además de incentivar a otras aerolíneas internacionales a retomar sus conexiones con la nación sudamericana.

Pese a la reactivación, el Departamento de Estado mantiene recomendaciones de seguridad para los viajeros, aunque el levantamiento de las restricciones aéreas representa el paso más significativo hacia la normalización del tránsito civil entre Estados Unidos y Venezuela en casi una década.

Caracas / Miami / Redacción Web