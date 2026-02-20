Ambientalista: la posición de las autoridades siempre ha sido ligera en casos de incendios forestales 

Tras el incendio registrado el pasado martes 17 de febrero, en el Parque José Tadeo Arreaza Calatrava de Guanta, el ambientalista y presidente de la Fundación Agua Para Todos, Rodolfo Gil, opinó que este tipo de hechos en espacios naturales del estado Anzoátegui ha sido tratado de manera "muy somera" por las autoridades.

"La posición de las autoridades siempre ha sido ligera con respecto a incendios forestales, especialmente en lugares tan sensibles como este tipo de parques y monumentos naturales que existen tanto en Guanta como en el municipio Sotillo. No van al fondo de lo que ha sucedido en estos espacios en los últimos años", manifestó.

Hizo énfasis en que Guanta es muy extensa (gran parte de la jurisdicción forma parte del Parque Nacional Mochima) y que siempre registra incendios forestales.

"El municipio es muy grande y se deben incluir las zonas abrae (Áreas Bajo Régimen de Administración Especial) que van hacia la parte de la montaña, donde creo que hay incendios muy voraces todos los años y las autoridades no lo toman en cuenta, porque eso sencillamente no se ve, no es público", añadió.

Inacción

A juicio de Gil, las autoridades "no han hecho nada" para evitar siniestros como el registrado en el "Valle de Guanta" el último día de Carnaval.

"Uno de los más recordados incendios en Guanta fue porque unas personas lanzaron una parte vegetal encendida hacia el valle y estuvo ardiendo unos días. Después se atribuyó otro incendio en el mismo sector a un rayo que cayó y causó ese problema. Ahora me imagino, ya que no no puedo asegurarles porque no tengo pruebas, que pudo haber sido una bengala, un cohete o un fuego artificial lanzado en Carnaval lo que causó ese incendio. Es lamentable y esto ha sido reiterativo y las autoridades no han tenido capacidad para evitarlo", denunció el ambientalista.

El experto considera que es tiempo de que el gobierno "tome en serio" estos espacios para mantenerlos y garantizar la seguridad y prevención de cualquier situación adversa, como los incendios forestales.

"El mundo anda detrás de la conservación de estos espacio naturales, sin embargo, nosotros en Venezuela no hemos llegado a la madurez suficiente para entender la importancia de estos espacios en medio de la ciudades y sobre todo en municipios crecientes como Guanta. Si no cuidamos los espacios naturales, iremos en contrarreloj de lo que el mundo entero está llevando a cabo en estos momentos", alertó.

Propuesta

El presidente de la Fundación Agua Para Todos señaló que, desde hace mucho tiempo, las autoridades debieron haber construido un parque botánico en el "Valle de Guanta".

Un espacio, prosiguió, con caminerías y áreas que llamen la atención de la ciudadanía y le permita disfrutar del aire fresco, el canto de los pájaros y un ambiente húmedo.

"La idea es que esa área sea un espacio representativo del municipio, así que es importante que las autoridades elaboren un proyecto desde el punto de vista ambiental y educativo en ese parque, así como hemos propuesto un parque botánico en Puerto La Cruz", concluyó Gil.

Promesa

Un día después del incendio registrado en el "Valle de Guanta", el alcalde Yinder Saldivia, informó que solicitaron a Inparques que les conceda la administración del lugar con el fin de iniciar un proceso de reforestación de la parte quemada, en conjunto con el Ministerio del Ambiente.

Además, el mandatario local aseguró que tienen la intención de construir un vivero natural dentro del parque.

"Es lo que tenemos pendiente y que cuente la comunidad con lo vamos a hacer. Es necesario que a partir de ahora se le dé un mejor uso al parque", declaró a El Tiempo el miércoles 18 de febrero.

Guanta / Jesús Bermúdez