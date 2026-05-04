Albañil falleció aplastado por la placa de una vivienda que se derrumbó en la población de Guaca

Un albañil falleció en la población pesquera de Guaca, específicamente en el sector La Marina, en el municipio Bermúdez del estado Sucre, este domingo, cuando realizaba labores de demolición en una vivienda de esa urbanización.

Jaime Rivera Martínez, de 48 años de edad, también vecino de la zona, de acuerdo a versiones de habitantes del lugar, trabajaba en la estructura cuando se derrumbó parte de la placa y lo aplastó.

Búsqueda de materiales

El ayudante había salido a buscar unos materiales y cuando regresó se encontró con el siniestro, que al parecer causó la alarma de los vecinos cercanos, que trataron de sacar el cuerpo de entre los escombros.

El hombre murió en el sitio, por lo que el cuerpo fue llevado a la morgue del hospital de Carúpano para la autopsia de ley.

Sucre / Yumelys Díaz