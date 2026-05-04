Carúpano honró la tradición del santo madero con su Velorio de la capilla de El Mangle (+Fotos)

Carúpano, en el estado Sucre, revivió este domingo 3 de mayo, la tradición del Velorio de Cruz, en la capilla del sector El Mangle, en un evento que reunió a cultores, cantantes de galerón y exponentes de la décima espinela, quienes invocaron al santo madero para que este año, como cada periodo, las lluvias traigan buenas cosechas.

Beatriz Farías, comisionada de cultura del Ateneo Luis Mariano Rivera, uno de los entes organizadores del evento junto con el Instituto de Patrimonio de la Alcaldía de Bermúdez, Fundapatrimonio Sucre y el ministerio de Cultura, detalló que el programa se inició con la bendición del presbítero Jesús Villarroel.

Luego continuó con las interpretaciones de galerones de los niños de la Escuela de Cantos Tradicionales, que dirige la cultora Catalina Núñez, para seguir con la actuación del grupo de Tomás Pantoja con décimas a la cruz, para cerrar la mañana con la cultora Brunilda Rodríguez y el canto de la fulía.

Farías reseñó que este año, la cultora Catalina Núñez organizó el canto de La Salve, con las comisionadas del ateneo, quienes se involucraron en el fervoroso ritual, que funde cultura y religión.

Programa

La tarde fue para el galerón de adultos y sus dos homenajeados: José Arias, “joche”; y Alejando Mundarain, “el defensor de Macarapana”, ambos exponentes de la décima espinela.

Destacó Farías que a la cita se presentaron todos los intérpretes de galerón de la región de Paria, lo que creó un ambiente de energía y tradición.

Entre los asistentes destacaron Francisco Palacios, “el duro del Caribe”; Mauro Ramírez, “el panadero cantor”; y Enrique Viñoles, “el poeta cusmero”; entre otros.

Ni el acostumbrado corte eléctrico impidió que se llevará a cabo una jornada, en la cual cultura y tradición honraron a la cruz, y a la esperanza que trae cada año.

Sucre / Yumelys Díaz