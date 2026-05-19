Alumnos del Ítalo van a las regionales de Kurios Competition 2026 tras ganar la nacional

Los estudiantes del Colegio Italo Venezolano Angelo de Marta se preparan para las competencias regionales de robótica e innovación que tendrá lugar el próximo mes de junio en el estado Anzoátegui, tras la victoria nacional con una destacada participación en el Kurios Competition 2026, realizado el mes de marzo en Caracas.

La delegación estudiantil representó con orgullo la región, sobresaliendo entre más de 140 colegios provenientes de distintas regiones del país en una de las plataformas tecnológicas y de creatividad estudiantil más importantes de Venezuela.

Sus capacidades de pensamiento estratégico, innovación y trabajo en equipo les permitió destacar con un desempeño integral en escenarios de alta exigencia académica y tecnológica, posicionando al Colegio Italo Venezolano como un referente en formación innovadora dentro de la educación regional.

La directora del colegio, Evelyn Palou, resaltó el compromiso y la preparación de los estudiantes, asegurando que este tipo de experiencia fortalecen el conocimiento académico, además de la formación humana y el liderazgo juvenil.

“Nos sentimos profundamente orgullosos del desempeño de nuestros estudiantes. Ellos no solo llevaron el nombre de nuestro colegio, sino también el de Puerto La Cruz y Anzoátegui a un escenario nacional donde demostraron talento, disciplina y pasión por la innovación”, expresó.

Palou también señaló que la institución ya trabaja junto a los estudiantes y docentes en la preparación de los próximos retos competitivos, con la meta de mantenerse entre los equipos más destacados de la nación.

“Estamos convencidos de que nuestros jóvenes tienen el potencial para seguir alcanzando importantes resultados en las regionales próximas a desarrollarse. Más allá de competir, buscamos formar estudiantes capaces de crear, innovar y liderar el futuro desde el conocimiento y los valores”, agregó.

Cada vez más cerca a las regionales de junio, el equipo intensifica su preparación con la meta de seguir manteniéndose en el podio y continuar dejando en alto el nombre del estado en competencias que impulsan el desarrollo tecnológico, creativo y académico de las nuevas generaciones.

El entusiasmo y el apoyo de toda la comunidad educativa, el Colegio Italo Venezolano Angelo De Marta continúa apostando por espacios que conectan la educación con la innovación, demostrando que el talento anzoatiguense tiene la capacidad de sobresalir a escala nacional.

Puerto La Cruz / Redacción Web