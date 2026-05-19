AD en Resistencia reactiva maquinaria interna en el municipio Gómez

La dirigencia de Acción Democrática (AD) en Resistencia del municipio Gómez, estado Nueva Esparta, volvió a convocar a sus equipos en una reunión organizativa que apunta a redefinir la presencia del partido en las calles de la jurisdicción.

El encuentro sirvió para evaluar el alcance actual de esa tolda y para fijar las líneas de acción que mantendrán a la militancia activa en la zona durante los próximos meses.

Víctor Velásquez, secretario juvenil de la organización blanca, tomó la palabra durante el encuentro para señalar que el futuro de la gestión partidista depende directamente del esfuerzo diario que se realice en los sectores populares.

El dirigente juvenil insistió en que la unidad y la constancia en el terreno son las herramientas principales para motivar la participación de los ciudadanos.

Velásquez coincidió con los representantes vecinales en que el abandono de los espacios institucionales solo se revierte con presencia real en las comunidades y el acompañamiento diario de la población.

La actividad central fue la juramentación de nuevos militantes que pasan a formar parte de la estructura municipal de manera formal.

Estos asumieron responsabilidades específicas en diversas áreas de trabajo con la tarea inmediata de dinamizar los proyectos comunitarios del partido.

El dirigente señaló que esta incorporación busca sumar nuevas voces y energías para ejecutar la línea política de la organización en cada rincón de la geografía local.

La estrategia aprobada por la directiva local contempla un plan de abordaje integral para las cinco parroquias que integran el municipio Gómez, donde el objetivo principal es consolidar equipos parroquiales sólidos que sirvan como canal directo de comunicación y acción con la ciudadanía.

Con este plan el partido blanco busca asegurar que las directrices de la organización no se queden en las oficinas sino que se traduzcan en trabajo de campo real.

Nueva Esparta / Mario Guillén Montero