Colegio de Ingenieros alerta sobre riesgo inminente de desastre hídrico en Nueva Esparta

La directiva del Colegio de Ingenieros del estado Nueva Esparta ve con preocupación la situación del suministro de agua en la región insular.

El ingeniero José Isabel Martínez, exdirector de la Hidrológica del Caribe (Hidrocaribe) y directivo del gremio, calificó el escenario actual como un riesgo inminente de desastre, derivado del avanzado deterioro de la infraestructura básica.

Según Martínez, la crisis no es fortuita, sino el resultado de la inacción y la falta de mantenimiento preventivo y correctivo en los cinco componentes vitales del sistema, que hoy se encuentran en estado vulnerable y podrían colapsar.

El ingeniero habló sobre la producción de agua y las fuentes de abastecimiento, que son los embalses en tierra firme, Turimiquire y Clavellinos, y aseguró que la falta de protección de estas cuencas pone en riesgo la disponibilidad del recurso desde su origen.

Las tuberías submarinas -dijo- representan el punto más crítico, pues estas presentan fugas constantes y corrosión acelerada, además de obstrucciones por exceso de sedimentos que han corrido desde los túneles, producto de derrumbes que se pueden seguir generando en las represas y ameritan protocolos de desobstrucción permanentes.

El gremio señala que la constante rotación de autoridades ha impedido una gestión técnica coherente y la continuidad administrativa. Por ello, piden al fobierno nacional crear una autoridad única para el sistema Turimiquire, y la advertencia del ingeniero hace especial énfasis en que, a pesar de existir planes de acción técnicamente diseñados, estos no han sido ejecutados.

Considera que la instancia que propone debe estar integrada por un equipo de especialistas que garantice la continuidad de las obras, una gestión dedicada únicamente a la materia hídrica de este sistema para optimizar recursos y alcanzar resultados en el corto y mediano plazo.

Martínez asegura que esto será imposible de seguir si se sigue politizando el tema de los servicios públicos.

Nueva Esparta / Mario Guillén Montero