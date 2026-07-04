Alertan que falla estructural en Parque Vidoño pone en peligro a 80 familias

El dirigente de Voluntad Popular en Anzoátegui, Rafael Bottaro, denunció este sábado la situación de riesgo que, según afirmó, se registra en el Complejo Residencial Parque Vidoño, ubicado en la ciudad de Barcelona, por fallas en su estructura.

Bottaro señaló que el problema ya había sido advertido previamente en enero de 2022 cuando se alertó sobre un problema en la Torre E del conjunto residencial. Sin embargo, indicó que actualmente la preocupación se centra en las Torres B, C y D, específicamente en el bloque B2, el cual, afirmó, presenta una inclinación que podría derivar en un posible colapso.

De acuerdo con el dirigente político, la situación mantiene en riesgo a 80 familias, lo que representa aproximadamente 350 personas que habitan en el complejo habitacional, quienes estarían expuestas ante un eventual agravamiento de las condiciones estructurales.

El exdiputado al Consejo Legislativo del estado Anzoátegui (Cleanz) hizo un llamado a las autoridades nacionales, regionales y municipales, incluyendo al Ministerio del Poder Popular para Hábitat y Vivienda, al gobernador Luis Marcano y a la Alcaldía del municipio Bolívar, para que atiendan con urgencia el caso.

Finalmente, Bottaro solicitó que, al igual que ocurrió con las familias de la Torre E, se gestione la reubicación permanente de los afectados, como medida preventiva ante el evidente riesgo estructural del conjunto residencial Parque Vidoño.

Barcelona / Redacción web