Alcaldías de Mariño y Cajigal en el estado Sucre suspendieron celebraciones de Carnaval

Sucre concentra una importante porción de visitantes durante la temporada de Carnaval, de allí que muchos municipios organizan festividades, con el fin de atraer temporadistas durante las fechas, que este año se celebrarán entre el 16 y el 20 de febrero.

Sin embargo, la situación del país, la aplicación del Decreto de Conmoción Externa y situaciones asociadas al tema económico, vienen generando un impacto en la festividad y ya dos municipios parianos, mediante comunicados oficiales, anunciaron la suspensión de las fiestas.

Es el caso de Mariño, cuya alcaldesa, Yelitza Fernández, anunció la cancelación de la festividad, basada en la aplicación del citado decreto.

Comunicado

“Se informa a la ciudadanía que la alcaldía del municipio Mariño deja sin efecto cualquier festividad o celebración, programadas con motivo de las fiestas de Carnaval en nuestro territorio”.

El comunicado exhorta a la ciudadanía al respeto, a la disposición y al duelo de las familias de las personas que murieron durante el ataque norteamericano.

Igualmente, la Alcaldía del municipio Cajigal emitió un decreto similar, en el cual insta a los ciudadanos a respetar la medida.

En Carúpano, donde se realiza la fiesta de Carnaval más importante de la región oriental y que forma parte del calendario turístico nacional, aunque se sabe que siguen algunos preparativos de la festividad, aún no hay información oficial sobre el programa y las condiciones de la festividad o si se va a suspender.

Sucre/ Corresponsalía Carúpano