Alcaldía de Sucre inició plan de reordenamiento del centro de Cumaná

La Alcaldía del municipio Sucre puso en marcha un plan de reordenamiento urbano en el centro de la ciudad de Cumaná con el propósito de mejorar la movilidad vehicular y peatonal, así como contribuir con una mejor calidad de vida para los ciudadanos que diariamente transitan por esta zona comercial.

La información fue ofrecida por la primera dama del municipio Sucre, Ruth de Figueroa, quien explicó que las acciones son ejecutadas a través de la Oficina de Control Urbano del Servicio Autónomo Municipal de Infraestructura, Obras y Servicios (Saminfra).

La funcionaria detalló que el plan contempla la reorganización de los comerciantes informales, la demarcación y señalización de las paradas de transporte público, jornadas de educación vial dirigidas a transportistas y la reubicación de vehículos en las avenidas Bermúdez y Mariño.

Retiran obstáculos de las aceras

Por su parte, el director general de la Alcaldía de Sucre, Neptalí Rodríguez, informó que durante los recorridos han retirado papeleras y otros objetos que obstaculizaban el libre tránsito de los peatones, reubicándolos en espacios adecuados.

Asimismo, indicó que también fueron removidas motocicletas que permanecían estacionadas sobre las aceras del casco central, además de banderines, conos y otros implementos utilizados para reservar puestos de estacionamiento en la vía pública.

Advierten sobre sanciones

Rodríguez recordó que el municipio cuenta con una Ley de Convivencia Ciudadana, por lo que las personas que incumplan las disposiciones establecidas podrán ser objeto de sanciones administrativas.

En ese sentido, precisó que quienes irrespeten la normativa deberán realizar el pago de las multas o aportes económicos correspondientes, de acuerdo con lo establecido en los instrumentos legales vigentes del municipio.

Cumaná / Lino Castañeda