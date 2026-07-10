Caída de dos tramos de un colector principal en Canchunchú provocó desplome de vía

La caída de un colector en dos tramos de la calle Principal de Canchunchú, en el municipio Bermúdez del estado Sucre, este viernes en horas de la mañana, provocó un cráter en vía, que provocó el cierre de parte del trazado, por donde circula el transporte público y todo el tránsito vehicular que entra al populoso sector.

La falla provocó la movilización de la dirigencia vecinal, agrupada en la Comuna Valle de Canchunchú, para presionar soluciones.

Maribel Salazar, vocera de la comuna, señaló que el tramo caído en la Redoma de Gamero ya tenía el material para arrancar los trabajos de arreglo de la tubería, pero el socavón en la carretera obligó a acelerar las gestiones para conseguir los tubos para el arreglo del sector 19 de Abril.

Explicó la vocera vecinal que se trata materiales que se traen de Puerto Cabello en el estado Carabobo y tras la falla, confirmaron que se consiguieron los tubos para reparar el otro tramo caído.

Trabajos

Salazar señaló que ya en la estación de impulsión se colocó una bomba, se hizo el mantenimiento y esperan que los trabajos de reposición de los colectores arranques este mismo viernes, por la gravedad de la zanja que se abrió en la carretera.

“Lo van a reparar, ellos están esperando el material, van a reparar este y el de redoma para que el bombeo funcione como debe ser. Y así evitamos la caída de otros colectores. Ya la bomba está puesta, ya la fosa se limpió, ya todo eso está listo. Ahora falta reparar este colector y el de redoma para que todo funcione bien”.

La caída del colector, uno principal, afecta a todo el eje de la Comuna Valle de Canchunchú, que agrupa a 22 consejos comunales. La zona afectada tiene unos 2.500 habitantes, que vienen padeciendo los derrames de aguas servidas.

Sucre/ Yumelys Díaz