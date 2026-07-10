Merino clasifica a España a semifinales del Mundial con gol agónico ante Bélgica

España selló este viernes su clasificación a las semifinales del Mundial 2026 tras vencer 2-1 a Bélgica con un gol de Mikel Merino en el minuto 88. El mediocampista volvió a convertirse en el héroe de la selección al marcar por segundo partido consecutivo en los instantes finales y asegurar el pase a la penúltima ronda.

La selección dirigida por Luis de la Fuente abrió el marcador gracias a Fabián Ruiz, luego de una jugada iniciada por Lamine Yamal y culminada tras un rebote concedido por el arquero Thibaut Courtois. Sin embargo, Bélgica reaccionó antes del descanso con un tanto de Charles De Ketelaere, quien puso el empate y acabó con la imbatibilidad de Unai Simón en los mundiales.

Cuando el encuentro parecía encaminarse a la prórroga, un disparo lejano de Pau Cubarsí provocó un error del guardameta suplente Senne Lammens, quien había ingresado por la lesión de Courtois. Merino aprovechó el rebote para enviar el balón al fondo de la red y darle la clasificación a España.

Aunque no mostró el mismo dominio que en su victoria sobre Portugal, el conjunto español supo reaccionar en un partido mucho más disputado y encontró nuevamente en Merino a su hombre decisivo. El volante había ingresado desde el banquillo apenas dos minutos antes de marcar el tanto de la victoria.

Con este resultado, España alcanza las semifinales de una Copa del Mundo por segunda vez en su historia y mantiene vivo el sueño de conquistar su segunda estrella mundialista.

Puerto La Cruz / Redacción Web