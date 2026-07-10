Japón enviará un nuevo equipo médico y ayuda humanitaria a Venezuela

Tras los terremotos del pasado 34 de junio, el gobierno de Japón anunció este viernes el envío de un segundo equipo médico para asistir en las zonas afectadas por los sismos. Además de un paquete de ayuda humanitaria que cuenta con insumos con un valor de 3,5 millones de dólares.

“El Gobierno de Japón seguirá apoyando al pueblo de Venezuela y brindando la asistencia necesaria en función de las necesidades locales”, indicó en un comunicado el Ministerio de Exteriores de Japón.

El equipo de asistencia médica estará formado por profesionales sanitarios, empleados del Ministerio de Exteriores y de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA). Además, la ayuda será gestionada a través del Programa Mundial de Alimentos (PMA), la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (IFRC) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

El vuelo del equipo de asistencia está programado para viajar la próxima semana a Venezuela.

Redacción web