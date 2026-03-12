Alcaldía de Santa Ana inició labores para sanear desbordes de aguas servidas 

Después de la denuncia que hiciera Zurama Rodríguez, habitante de la población de Santa Ana, zona centro del estado Anzoátegui, sobre un desborde de aguas servidas en la calle Los Algarrobos, que según dijo, data de al menos 10 años, se conoció que el gobierno local inició los trabajos de demarcación para luego proceder a remover la capa asfáltica y posteriormente sanear el área.

Las labores iniciaron este jueves, a unos 300 metros del desborde de aguas negras denunciado, y aunque no hubo notificación oficial por parte de la alcaldía, residentes de la zona recibieron información que indica que en los próximos días se extenderían los trabajos hacia el foco de contaminación reportado por Rodríguez.

La dama envió un audiovisual a la redacción de El Tiempo, en el que reportaba que aunque la afectación estaba a escasos metros de la Alcaldía del municipio Santa Ana, no le daban ningún tipo de respuesta sobre su reparación.

Tanto la denunciante, como el resto de los vecinos de la calle esperan que los trabajos no se queden en palabras, porque los malos olores que emana el bote son insoportables.

Santa Ana / Danela Luces