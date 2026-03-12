Alcaldía de Maneiro activa plan de entrega gratuita de agua potable para apoyar a Nueva Esparta ante crisis por colapso del Turimiquire

En respuesta a la emergencia generada por el reciente derrumbe que taponó el túnel del sistema Turimiquire, principal fuente de suministro que aporta el 45% del agua que llega a Nueva Esparta, el alcalde del municipio Maneiro, Morel David Rodríguez, anunció desde Pampatar, un plan de contingencia para apoyar con agua potable a los habitantes de la región. Aunque Maneiro se abastece del embalse Clavellinos, la autoridad municipal decidió solidarizarse con la crisis que afecta a toda la entidad y activar un operativo de distribución gratuita.

La Alcaldía habilitó el Centro de Distribución de Agua Municipal, ubicado en la Planta de Agua Potable del sector Curiepe, municipio Maneiro de Nueva Esparta, como punto de entrega directa para la población. El beneficio contempla la distribución diaria de 150 botellones de agua de manera totalmente gratuita, y estará disponible de lunes a sábado, en horario comprendido entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

Las autoridades precisaron que la ayuda está dirigida tanto a los vecinos dela jurisdicción pampatarense como a personas de cualquier parte del estado Nueva Esparta que requieran abastecerse del vital líquido. La iniciativa busca mitigar los efectos del colapso en el sistema Turimiquire, que ha dejado a miles de familias con graves dificultades para acceder al agua en medio de la contingencia.

El alcalde Morel David Rodríguez destacó que el compromiso de la gestión municipal es no dejar solos a los ciudadanos durante esta crisis. "El agua es un derecho y, mientras persista la emergencia, aquí estaremos para servirles", expresó el mandatario local, al tiempo que hizo un llamado a la unión para superar las dificultades que enfrenta la región.

Rodríguez reiteró que el punto de distribución en Curiepe permanecerá operativo de manera continua mientras se mantenga la emergencia. Las autoridades no descartan ampliar la capacidad de distribución en caso de que la demanda así lo requiera.

Nueva Esparta / Mario Guillén Montero