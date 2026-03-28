Alcaldía de Arismendi reparó calle Los Chaguaramos con una capa de pavimento rígido

La Alcaldía de Arismendi, en el estado Sucre, inició la pavimentación con concreto rígido en la calle Los Chaguaramos de Río Caribe, donde se ejecutaba la reparación de un colector principal.

La acción forma parte del plan de recuperación vial que ejecuta el gobierno municipal, en combinación con la gobernación de la entidad, a través del Servicio Autónomo de Vialidad del estado Sucre (Saves) y el Instituto Nacional de Tránsito Terrestre (INTT).

Los trabajos se iniciaron esta semana con la pavimentación con concreto rígido, en la arteria vial donde se repuso el colector de la calle Los Chaguaramos.

La obra busca optimizar la durabilidad de la vía y garantizar una solución definitiva al tránsito en este importante sector, aplicando materiales de alta resistencia para soportar el flujo vehicular y las condiciones climáticas de la zona. La ejecución del proyecto está bajo la responsabilidad de la Dirección de Desarrollo Urbano.

De acuerdo con el equipo técnico, estas labores no solo contemplan la colocación de la capa de rodamiento, sino también representa una mejora integral en los servicios públicos de la zona y una respuesta directa a las solicitudes de la comunidad.

Calidad

Durante una jornada de supervisión directa, el alcalde José Guerra inspeccionó el avance de las cuadrillas para verificar la calidad de la mezcla y el cumplimiento de los lapsos de secado.

“Estamos trabajando sin descanso para transformar la vialidad de nuestro municipio con obras de calidad que perduren en el tiempo”, afirmó el mandatario local, quien destacó que estas acciones forman parte del compromiso de su gestión por elevar la calidad de vida de los habitantes de Arismendi.

Sucre / Corresponsalía