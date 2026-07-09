Licuefacción y negligencia: Las bases que condenaron al complejo habitacional de Chávez

El pasado 24 de junio de 2026, la costa central de Venezuela registró un doblete sísmico con magnitudes de 7,2 y 7,5, ocurridos en un intervalo de 39 segundos. De acuerdo con registros del Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS), este fenómeno se posiciona como el evento telúrico más severo en la región desde 1900.

El impacto se concentró significativamente en el sector de Playa Grande, en La Guaira, y una de las zonas más afectadas corresponde al complejo habitacional Hugo Chávez, donde el hundimiento de las estructuras afectó a ocho de cada diez torres, según informes de voceros de la comunidad a ArmandoInfo. El proyecto también conocido como "Ciudad Chávez" fue construido como obra emblemática de la Gran Misión Vivienda Venezuela.

El complejo residencial fue producto de un acuerdo estratégico firmado en 2011 entre los gobiernos de Venezuela y Turquía, con el objetivo de atender a los afectados por las torrenciales lluvias de 2010. La construcción estuvo a cargo de la empresa turca Summa.

Según datos de la Memoria y Cuenta del Ministerio de Vivienda, la inversión escaló de un presupuesto inicial de 101 millones de dólares para 1.500 viviendas a 113 millones de dólares en 2012, finalizando en 2015 con un total de 3.136 apartamentos.

La ejecución de la obra se caracterizó por su celeridad, tras el establecimiento de un contrato de apenas 10 meses para su culminación. Para cumplir con estos plazos, se empleó un sistema de marcos ligeros de acero galvanizado.

Aunque el Estado promocionó estas viviendas como estructuras "antisísmicas", los peritajes posteriores al siniestro ahondaron en las causas tras el hecho de que las fundaciones cedieran.

Los factores detrás del colapso

El ingeniero civil Julio Gutiérrez, presidente de la seccional del estado Lara del Colegio de Ingenieros, explicó que el urbanismo se erigió sobre la Meseta de Machado, un terreno de suelos sedimentarios que ya categorizaba como zona de riesgo geológico.

De acuerdo al Plan de Ordenación Urbanística se reconocía “la susceptibilidad a la amenaza sísmica presente en toda el área del Sistema Urbanístico del estado Vargas, por ubicarse en una provincia sismo-tectónica activa”.

Diversos especialistas han menciado el fenómeno de licuefacción para explicar el nivel de devastación al que se enfrentaron las viviendas.

“No fueron piloteadas. Los pilotes son los que llegan hasta el manto rocoso o a un manto más firme y entonces manejan y evitan el efecto de licuación. Presumimos que se fueron para abajo por este efecto”, expresó.

Expresó que estas condiciones sumadas a la existencia de suelos con muchos sedimentos, como los del Litoral Central, podrían generar hundimientos e inclinaciones durante movimientos sísmicos.

Control de daños

La vicepresidencia de la República reportó que solo el 20% de los colapsos en la "zona de desastre" correspondían a obras estatales. Mientras tanto, el sistema satelital europeo Copernicus identificó unos 434 bloques de edificios destruidos.

Se estima que un 30% de las edificaciones sufrieron daños irreparables o colapso total en la parroquia Catia La Mar.

Pese a las imprecisiones de registros duplicados y desactualizaciones, la plataforma "Venezuela te busca" y la OCHA reportan más de 50.000 personas desaparecidas, debido a la dificultad de rescate en estructuras cuyos niveles inferiores quedaron compactados.

El USGS estima una probabilidad del 59% de que la cifra de fallecidos supere los 10.000.

Actualmente, las viviendas del complejo Hugo Chávez están marcadas para demolición, mientras los sobrevivientes permanecen en las cercanías custodiando sus pertenencias y a la espera de soluciones habitacionales que les permitan hacer frente a la nueva realidad.

Redacción web