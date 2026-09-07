Alcalde de Urbaneja decretó el 8 de septiembre como Día de Júbilo No Laborable en la jurisdicción

Con motivo de la celebración del Día de la Virgen del Valle, el alcalde del municipio Diego Bautista Urbaneja, Manuel Ferreira, decretó el 8 de septiembre de 2026 como Día de Júbilo No Laborable en esa jurisdicción del estado Anzoátegui.

A través de un mensaje publicado en Instagram, el burgomaestre afirmó que está medida se toma anualmente para que los devotos de La Patrona del Oriente Venezolano puedan asistir a las distintas actividades que se realizan en honora la Madre de Dios en esta fecha de suma importancia para la religión católica.

Lechería / Redacción Web