Gobierno venezolano se compromete a respetar acuerdos energéticos con Rusia y China

El Gobierno venezolano aseguró ser "muy" respetuoso con los compromisos energéticos suscritos con China y Rusia, ratificando que los convenios petroleros multilaterales se mantendrán vigentes pese a las recientes dinamizaciones de la política exterior y los acercamientos en materia petrolera con Estados Unidos.

La Aministración, encabezada por la presidenta interina Delcy Rodríguez, aseguró que las operaciones conjuntas con Beijing y Moscú cuentan con marcos jurídicos activos y licencias operacionales válidas dentro del esquema de empresas mixtas en la Faja Petrolífera del Orinoco y otras regiones del país.

"Nosotros tenemos acuerdos con China y Rusia, y son empresas mixtas con autorización de ejercicio de actividades primarias vigentes. Nosotros somos muy respetuosos de esos acuerdos", remarcaron voceros oficiales al abordar la vigencia de las alianzas estratégicas", dijo la ministra de Hidrocarburos, Paula Henao, a Venevisión y citada por la agencia EFE.

Certeza jurídica

Las aclaratorias surgen luego de señalamientos internacionales acerca de la reasignación o redistribución de campos extractivos tras el acuerdo energético alcanzado entre Caracas y Washington.

Al respecto, el Ministerio de Hidrocarburos precisó que la asignación de bloques petroleros y la aceleración de inversiones buscan elevar los volúmenes de extracción nacional hasta alcanzar la meta de 1.400.000 barriles diarios de crudo, sin que ello afecte la legitimidad ni el funcionamiento de los consorcios constituidos con firmas estatales chinas (como CNPC o Sinopec) y rusas.

Reacción

Por su parte, y de acuerdo con una información publicada por Banca y Negocios, el Ministerio de Exteriores de China reaccionó subrayando que la cooperación energética con Venezuela está «protegida por el derecho internacional y las leyes de ambos países», instando a que los derechos e intereses legítimos de sus empresas en suelo venezolano sean plenamente salvaguardados.

Con este posicionamiento, Caracas intenta enviar un mensaje de estabilidad contractual a los inversores internacionales, asegurando que la apertura hacia nuevos capitales occidentales no implicará la rescisión unilateral de las alianzas históricas con sus principales socios euroasiáticos.

Caracas / Redacción Web