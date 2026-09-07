Guaiqueríes tiene rivales definidos para la Liga de Campeones de Baloncesto de América

Guaiqueríes de Margarita representará a Venezuela en la octava edición de la Liga de Campeones de Baloncesto de América (BCLA, por sus siglas en inglés), máxima competición de clubes organizada por FIBA en el continente.

La "Tribu Insular" integrará el Grupo A tras el sorteo de la fase regular, donde se medirá a dos contendientes de peso en la región centro-norte: Real Estelí de Nicaragua y Astros de Jalisco de México.

La conformación de esta llave responde al criterio geográfico establecido por la organización para optimizar los desplazamientos logísticos durante la primera etapa.

Reto isleño

Para Margarita, la BCLA implicará un reto porque deberá medirse con escuadras de alta figuración internacional: el Real Estelí, recurrente finalista del área en años recientes, y Astros de Jalisco, una de las estructuras de mayor consistencia competitiva en la liga mexicana.

El sistema de competición del torneo se dividirá en tres ventanas de fase de grupos entre diciembre de 2026 y febrero de 2027. En este formato, cada quinteto acogerá una de las burbujas o series clasificatorias en su sede local, disputando partidos de ida y vuelta para definir a los clasificados.

Siguiente etapa

Los dos mejores de cada grupo obtendrán el boleto directo a la fase de cuartos de final. En la siguiente etapa, el Grupo A cruzará llaves en series al mejor de tres partidos frente a las escuadras que resulten clasificadas en el lote B, integrado por Peñarol de Uruguay, Ferro Carril Oeste de Argentina y Minas Tênis Clube de Brasil.

Con el calendario definido, la junta directiva y el cuerpo técnico de Guaiqueríes de Margarita avanzan en la estructuración de la plantilla, afinando el armado de importados y criollos con miras a encarar la pretemporada y buscar el pase a las instancias decisivas de la BCLA.

La Asunción / Redacción Web