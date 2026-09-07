lunes
, 07 de septiembre de 2026
El Tiempo Informando al Pueblo Oriental

Gobernador Luis Marcano declara día de júbilo regional en honor a la Virgen del Valle

septiembre 7, 2026
Anzoátegui tendrá día de júbilo no laborable este 8 de septiembre por la Virgen del Valle / Foto: Archivo

En honor a la profunda devoción del pueblo oriental hacia la Virgen del Valle, el gobernador del estado Anzoátegui, Luis Marcano, decretó este 8 de septiembre como Día de Júbilo No Laborable en toda la entidad.

La medida, que responde a una festividad tradicional en la región, forma parte de las políticas institucionales dirigidas al rescate, la promoción y el enaltecimiento de las costumbres y los valores de la población anzoatiguense.

Con esta decisión, el Ejecutivo regional busca facilitar la participación de la feligresía en las actividades religiosas, culturales y litúrgicas programadas en la entidad para rendir tributo a la Patrona del Oriente venezolano.

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Puerto La Cruz / Redacción web

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