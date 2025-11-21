Alcalde de Sotillo presentó proyecto de ordenanza del presupuesto 2026

En una sesión especial llevada a cabo, en horas de la tarde de este jueves 20 de noviembre, en la cancha techada del sector Monte Cristo, en Puerto La Cruz, el alcalde del municipio Sotillo, Jesús Marcano, presentó el proyecto de Ordenanza de Presupuesto de Recursos y Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2026.

En el acto estuvieron presentes los concejales de la jurisdicción porteña, representantes de las comunas y consejos comunales y vecinos de la zona.

En un video sobre su intervención en la actividad, difundido a través de su cuenta en la red social Instagram, el mandatario local aseguró que el presupuesto del próximo año está enfocado, entre otras cosas, al fortalecimiento de los servicios públicos, el impulso turístico, la inversión social y la atención a las comunidades.

"Primeramente estamos cumpliendo con la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, estamos haciendo este ejercicio de entregar el proyecto de presupuesto, un plan operativo que nace del poder popular, de las 21 comunas a través de su mapa de ruta. Allí están plasmadas cada una de las necesidades y se hace la distribución correspondiente según los ingresos proyectados para este año 2026", manifestó.

En ese audiovisual no se precisa la cantidad de dinero que estima manejar el ayuntamiento el próximo año, no obstante, en otro video publicado por el medio de comunicación Pana Noticias se observa que la autoridad municipal detalló que 37% del presupuesto será destinado a protección social, 20% a la recuperación de los servicios públicos, 17% al "poder popular", 13% a la economía productiva, 10% a la seguridad y 3% al ecosocialismo.

Pasos a seguir

Se conoció que el próximo martes 25 de noviembre, los ediles de Sotillo realizarán una sesión ordinaria para cumplir con el proceso oficial de admisión de la ordenanza de presupuesto y el jueves 27 se estaría llevando a cabo la primera discusión de la propuesta.

Luego se debe fijar una segunda discusión antes de aprobar el presupuesto de 2026.

Los concejales tienen plazo hasta el 15 de diciembre para dar el visto bueno a la ordenanza.

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez