Alcalde de Lechería recibió la primera visita oficial del Embajador de Suiza, Gilles Roduit

El alcalde de Lechería, Manuel Ferreira, recibió este jueves la visita oficial del embajador de la Confederación Suiza en Venezuela, Gilles Roduit, como parte de la agenda institucional en la ciudad para fortalecer los vínculos de cooperación.

La jornada inició con una recepción en el Despacho del alcalde, donde el mandatario local y el diplomático intercambiaron visiones e intereses binacionales con impacto municipal.

En la oportunidad, Ferreira y Roduit ofrecieron declaraciones a los medios de comunicación, donde destacaron la importancia de promover relaciones internacionales que impulsen el desarrollo, el intercambio cultural y nuevas oportunidades de alianza para la ciudad morreña.

El alcalde detalló que la conversación fue fructífera desde el punto de vista estratégico y de colaboración entre Suiza y la

Lechería. Comentó que abordaros diversos temas, entre ellos de derechos humanos, derecho a la identidad de género, las libertades y derechos para la mujer y su crecimiento entre el liderazgo político, así como de colaboraciones desde el punto de vista ambiental.

El embajador Roduit, por su parte, resaltó las diversas oportunidades de su delegación para colaborar en el tema político, económico,

inversión, producción turística, intercambios académicos y proyectos medioambientales con energías renovables.

Además, exaltó la importancia del comercio entre Venezuela y Suiza, enfocándose en el trabajo integral, que involucre distintos actores para crear iniciativas que promuevan las inversiones, los avances tecnológicos y el uso de las energías renovables en esta transición energética dentro del país. "Como país federal, valoramos el trabajo que se hace fuera de la capital, en las regiones y municipios”.

Visita

Posteriormente, ambos se dirigieron a la sede del Concejo Municipal de Lechería, donde se realizó un acto protocolar en el que el Poder Legislativo Municipal le otorgó la Condecoración Huésped Ilustre de la ciudad, como reconocimiento a su labor diplomática y su acercamiento a lazos más cercanos con regiones de Venezuela, con enfoque en la ciudad de Lechería.

Como parte de la agenda, el alcalde Ferreira acompañó al embajador en un recorrido por la Clínica Municipal de Lechería, donde pudo conocer de primera mano las instalaciones, los servicios que ofrece este centro de salud y los avances que ha impulsado la gestión municipal en materia de atención médica para los vecinos.

“Para nosotros es un honor poder entablar conversaciones no solo de colaboraciones y alianzas posibles para nuestra ciudad, sino también tener la oportunidad de agradecer la postura cercana de Suiza en toda la dinámica que vive nuestro país”, expresó el alcalde Ferreira.

La visita del representante diplomático suizo responde a un plan de gestión enfocado en captar oportunidades globales que beneficien a la ciudad, fomentando el desarrollo local e incentiva el acercamiento diplomático con diferentes naciones, desde la municipalidad.

Lechería / Redacción web