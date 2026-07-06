Alcalde de Lechería asegura que no se detectaron daños estructurales en edificaciones tras evaluaciones

El alcalde del municipio Diego Bautista Urbaneja, Manuel Ferreira, informó que las inspecciones realizadas por las autoridades no han evidenciado daños estructurales en los edificios de la jurisdicción, luego de las evaluaciones efectuadas tras los terremotos del pasado 24 de junio.

A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, el mandatario municipal señaló que la tendencia observada durante las inspecciones se ha mantenido, por lo que las afectaciones identificadas corresponden únicamente a daños menores.

"Tras todas las evaluaciones que hemos estado realizando dentro del municipio, no se han detectado daños estructurales en los edificios. Las afectaciones observadas se limitan a daños menores en acabados y mampostería, que no comprometen la estabilidad de las edificaciones", indicó.

Ferreira también se refirió a la situación de las instituciones educativas del municipio y aseguró que las revisiones efectuadas descartan riesgos para estudiantes, docentes y personal administrativo.

"Para el caso de las unidades educativas dentro de nuestra ciudad, pueden estar tranquilos de que no representan ningún riesgo", afirmó.

Lechería / Redacción web