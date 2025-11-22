Alcalde de Cumaná destacó recuperación de servicios básicos en presentación de balance de gestión

El alcalde del municipio Sucre, Pedro Figueroa, presentó un balance de sus primeros 100 días de gestión, en un acto llevado a cabo en la sede del gobierno municipal.

El evento contó con la asistencia de los miembros del gabinete del mandatario, el Equipo Político Municipal del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), trabajadores de las instituciones adscritas al Ejecutivo municipal, estructuras de base, organizaciones comunales y vecinos.

El alcalde repasó los logros más significativos de su primer trimestre al frente de la jurisdicción y expresó su agradecimiento hacia el pueblo del municipio Sucre.

“En cada logro que mencionaremos, quiero que vean la huella del Poder Popular, porque ustedes son los arquitectos de este nuevo municipio que soñamos y estamos construyendo día a día”, afirmó.

Logros

Entre los logros más resaltantes, el alcalde de Cumaná mencionó la normalización del sistema de aseo urbano con la incorporación de nuevas unidades de recolección y los trabajos de recuperación de espacios públicos emblemáticos de la ciudad, como el Mercado Turístico Municipal de Cumaná, el Club Consejo y el Cementerio General de Cumaná.

Además, destacó que se ha invertido en la recuperación de los servicios básicos de la ciudad, entre esos la red de drenaje de aguas servidas y el alumbrado de diferentes calles y avenidas.

Agregó que concretaron la rehabilitación de múltiples espacios de esparcimiento local, como las plazas Bermúdez y Alí Primera, la casilla de vigilancia de Boca de Río y el Callejón Purpurina.

Resaltó también los esfuerzos del pueblo del municipio Sucre por preservar la paz en "tiempos de amenazas extranjeras, defendiendo la democracia y la soberanía nacional".

“El mundo debe saber que, en medio de las más brutales amenazas imperiales, en medio del bloqueo y las sanciones criminales, Venezuela no se detiene”, afirmó el mandatario municipal, al tiempo que recalcó que el país avanza hacia la recuperación económica real.

