Alcalde de Chacao actualiza balance de víctimas por los sismos: 58 fallecidos y 28 rescatados

El alcalde del municipio Chacao, Gustavo Duque, ofreció en la madrugada de este martes un nuevo balance oficial sobre las consecuencias de los terremotos registrados el pasado 24 de junio en Caracas, que provocaron el colapso de varios edificios en la jurisdicción. Según el reporte entregado alrededor de las 12:30 a.m., el número de fallecidos en Chacao asciende a 58 personas, mientras que 28 personas han sido rescatadas con vida. Además, se ha logrado salvar a varias mascotas: dos perros y tres gatos.

Detalle por edificación colapsada:

Edificio Obelisco: 26 fallecidos y 6 personas rescatadas. En el lugar también se recuperaron dos gatos con vida y uno sin signos vitales. La estructura prácticamente ha sido demolida en su totalidad tras la remoción de escombros.

Edificio Petunia (de 14 pisos): 26 fallecidos y 16 rescatados. Las labores de búsqueda continúan activas en este punto, con la esperanza de encontrar más sobrevivientes.

Edificio Don Pepe (Bello Campo, 6 pisos): 5 fallecidos y 6 personas rescatadas. @El_Cooperante

Duque informó que los equipos de Protección Civil de Chacao, Bomberos y Seguridad Ciudadana permanecen desplegados en los sitios afectados y brindando apoyo en los refugios habilitados para las familias damnificadas; indicó que alrededor de otras 100 edificaciones están siendo inspeccionadas ante la sospecha de que sus estructuras sufrieron daños de embergadura durante el movimiento telúrico.

“Los equipos siguen trabajando sin descanso”, señaló el alcalde, quien ha mantenido constantes actualizaciones sobre la emergencia para mantener informada a la comunidad.

Este es el balance más reciente reportado hasta la mañana de este martes. Las autoridades continúan las operaciones de rescate y evaluación de estructuras comprometidas en el municipio.

Caracas / Efecto Cocuyo