Alcalde de Arismendi destacó logros en servicios públicos, economía y recuperación de espacios

Durante la presentación de su memoria y cuenta del año 2025, el alcalde del municipio Arismendi del estado Sucre, José Ramón Guerra, resaltó la recuperación de espacios deportivos y el fortalecimiento de programas ambientales como las “Escuelas Sembradoras de Agua”.

En el ámbito económico, subrayó el éxito de las alianzas con el sector privado, tomando como referencia la labor del Complejo Agroalimentario Alí Rodríguez Araque, que generará 600 empleos directos, además del apoyo decidido al sector emprendedor.

Guerra recalcó que uno de los puntos neurálgicos de la gestión fue la optimización de los servicios públicos, con la rehabilitación integral del sistema hídrico y la reparación de colectores, un plan de contingencia eficiente mediante camiones cisterna en alianza con el sector privado, el acompañamiento técnico y financiero a las comunas para la ejecución de sus proyectos.

Protocolo

El acto, que cumplió con lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, tuvo lugar en el emblemático Centro para las Culturas del Caribe “Carmelo Laborit”, ante una audiencia masiva que colmó dichos espacios.

Guerra destacó una gestión enfocada en el bienestar colectivo, logrando hitos tangibles en infraestructura, economía y esenciales.

Dijo que Arismendi se posiciona en el primer lugar de efectividad dentro del sistema 1x10 del Buen Gobierno, en todo el estado Sucre con más de 92% de respuestas inmediatas a las denuncias y necesidades de la población.

El evento protocolar culminó con la entrega formal de los ejemplares impresos de la Memoria y Cuenta a Andrés González, presidente del Concejo Municipal, así como a representantes del Poder Popular y la Sindicatura Municipal. “Seguiremos trabajando sin descanso para garantizar la paz, la tranquilidad y la felicidad de cada arismendino”, expresó el mandatario local.

Sucre/ Corresponsalía