Comienza la campaña benéfica Teletón para apoyar a afectados del doble sismo en Venezuela (+Fotos)

El Teletón "Unidos por Venezuela" comenzó este sábado con la meta de recaudar 1.500.000 de dólares para apoyar a los afectados del doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 del pasado 24 de junio en el país, informó el canal privado Venevisión, organizador de la iniciativa.

El presidente de la Fundación Teletón México, Fernando Landeros, declaró a EFE que el evento ha tenido un arranque "espectacular" y expresó su deseo de que se supere la meta de recaudación.

Este Teletón, que concluirá a medianoche y cuyo formato no se organizaba en el país desde los años 2000, tiene una programación ininterrumpida de 15 horas, a partir de las 9.00 de la mañana de Venezuela (13.00 GMT), que combina transmisión en vivo de radio y televisión y tendrá la participación especial del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles.

Destino de lo recaudado

Venevisión informó que los donativos se destinarán a causas que llevan organizaciones como Cáritas Venezuela -brazo de acción social de la iglesia católica-, el Hospital Ortopédico Infantil en alianza con la Fundación Juan Pablo Dos Santos -que trabaja en la dotación de prótesis para amputados que dejó el terremoto- y Fe y Alegría, que tiene una red de escuelas en el país.

En agosto, Venevisión informó que "todos los donativos nacionales e internacionales se canalizarán íntegramente a través de la plataforma de United Way Worldwide y su brazo ejecutor en el país, el Dividendo Voluntario para la Comunidad, institución de la cual Venevisión es miembro activo".

El presidente de Dividendo Voluntario para la Comunidad, Ramón Ostos, dijo este sábado a EFE que su organización distribuirá los fondos partir del próximo lunes y llamó a hacer donativos.

"Sigue habiendo mucha necesidad y precisamente por eso es esta causa de hoy (sábado), cómo poder ayudar. Sobre todo en la fase de reconstrucción de escuelas, movilidad motora a través de las prótesis y por supuesto con Cáritas, que está en los campamentos transitorios (donde hay damnificados que dejó el terremoto)", subrayó Ostos.

Audioría

La firma global Ernst & Young se encargará de la auditoría para respaldar la transparencia y trazabilidad en la gestión de las donaciones.

El doble terremoto del pasado 24 de junio dejó al menos 6.509 fallecidos, casi 18.000 damnificados, 856 edificios afectados y 190 colapsados, según datos oficiales.

El Banco Mundial estima en 19.600 millones de dólares (unos 16.900 millones de euros) los daños físicos directos por los terremotos del 24 de junio y advirtió en julio pasado que una reconstrucción lenta podría frenar la recuperación económica del país petrolero durante la próxima década.

Caracas / EFE