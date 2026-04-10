Aguas servidas y oscuridad invaden calle 11 Norte de El Tigre

Habitantes de la calle 11 del sector Pueblo Nuevo Norte, en El Tigre, estado Anzoátegui, se encuentran conviviendo entre un bote de aguas servidas y la oscuridad que arropa al lugar por falta de luminarias.

El derrame de las aguas residuales abarca los dos extremos de esta vía y sus vertientes llegan hasta los frentes de varios hogares, desprendiendo olores nauseabundos y difíciles de soportar.

Una vecina, quien se identificó como Carmen Molina, contó que llevan al menos dos años en esta situación y el panorama suele empeorar con las lluvias.

"Huele muy mal. Si llueve eso se desborda más y el agua se devuelve por los baños", precisó.

Igualmente, mencionó que requieren la limpieza y mantenimiento de una tanquilla sin tapa que se visualiza obstruida en una de las aceras.

"No sabemos si eso es competencia de la alcaldía o de la ahora llamada Hidroven, porque hemos hecho varios reportes, pero ahí sigue el problema", expuso Molina.

Comunidad en la penumbra

José Ortíz, otro vecino del lugar, comentó que diferentes tramos de la calle no cuentan con iluminación desde hace siete meses, dejando bajo la penumbra a quienes habitan en la zona.

Sobre las posibles causas de esta circunstancia, la comunidad maneja dos hipótesis. Por un lado, algunas personas creen que las lámparas faltantes fueron hurtadas por antisociales, y por el otro, están quienes asumen que las luminarias suelen ser débiles, por lo que terminan cayendo con las brisas.

"Lo cierto es que este es uno de los mayores problemas que tenemos por aquí, la oscuridad, porque hay varios puntos sin bombillo y si alguien pone algo ahí para alumbrar se daña rápido o ya no está", enfatizó Ortíz.

El Tigre / Damary Díaz