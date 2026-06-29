Afectada por terremotos en La Guaira solicita ayuda psicológica para su familia

Anahís Rodríguez forma parte del grupo de 353 personas afectadas por los terremotos registrados en el estado La Guaira, el pasado miércoles 24 de junio, que han llegado en los últimos días a Anzoátegui.

La mujer llegó junto a su familia a casa de unos parientes en la Aldea de Pescadores de Puerto La Cruz. Según dijo, necesitan apoyo con alimentos e insumos médicos, así como asistencia psicológica para cinco niños, quienes tienen fresco el recuerdo de los sismos.

“Somos de La Guaira. Perdimos todo. Necesito ayuda con comida, medicamentos, ropa; ya que estamos afectados por la tragedia que sucedió. Por favor préstenme ayuda”, expresó la señora.

Ayuda psicológica

Rodríguez detalló que, contándola a ella, son en total cuatro adultos y cinco niños los que están en la vivienda, donde los recibieron en la Aldea de Pescadores de Puerto La Cruz.

“Los niños sufren de asma y están como afectados mentalmente. Ellos piensan que todavía está temblando aquí. Necesito ayuda psicológica también. Por favor, se los pido, ayúdenme de corazón”, agregó.

Puerto La Cruz/ Javier A. Guaipo